Количество заявок на регистрацию продукции через Госуслуги за 2024 год выросло в семь раз

За 2024 год в Роспотребнадзор поступило более 20 тысяч заявлений на предоставление государственной услуги по регистрации отдельных видов продукции,

Почти 50% из них было направлено посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, что в 7 раз выше показателя 2023 года, уточняет ведомство.

Удобство электронного вида предоставления услуги заключается:

в возможности обращения за ее получением в любое удобное время и без необходимости посещения регистрационного органа;

прозрачности процедуры, что позволяет прослеживать ее выполнение на всех этапах получения.

Время заполнения заявления и загрузки комплекта необходимых документов на портале Госуслуг не превышает 3-х минут.

Доступность и удобство обращения за услугой заявители оценили на 4,9 баллов из 5.

Обратиться с заявлением можно на Госуслугах здесь.