Количество заявок на регистрацию продукции через Госуслуги за 2024 год выросло в семь раз

Почти 50% из них было направлено посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, что в 7 раз выше показателя 2023 года, уточняет ведомство.
Удобство электронного вида предоставления услуги заключается:
в возможности обращения за ее получением в любое удобное время и без необходимости посещения регистрационного органа;
прозрачности процедуры, что позволяет прослеживать ее выполнение на всех этапах получения.
Время заполнения заявления и загрузки комплекта необходимых документов на портале Госуслуг не превышает 3-х минут.
Доступность и удобство обращения за услугой заявители оценили на 4,9 баллов из 5.
Обратиться с заявлением можно на Госуслугах здесь.
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