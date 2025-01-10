С 2025 года для НДФЛ выходное пособие при увольнении надо пересчитать по правилам для декретных

Но для целей НДФЛ этот необлагаемый лимит надо считать по тем же правилам, по которым считают пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком.
Такая норма действует с 1 января 2025 года.
Об этом сообщает Минфин в письме от 22.11.2024 № 03-04-06/117554.
При расчете необлагаемого лимита надо ориентироваться на постановление Правительства от 11.09.2021 № 1540. Этим документом утверждено положение по расчету больничных и декретных. Этот же документ теперь применяется и для целей НДФЛ.
Нюансы расчета среднего заработка по этому положению Минфин разъяснять не стал, так как это не относится к его компетенции.
Напомним, ситуация с расчетом выходного пособия сейчас такая:
начисление – по нормам ТК (по постановлению правительства № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);
НДФЛ – по нормам для декретных (по постановлению правительства № 1540, где двухгодовую зарплату делят на 730);
взносы – по нормам ТК (по постановлению № 922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год).
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