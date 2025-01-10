Страхование в сельском хозяйстве может стать более востребованным: новый закон

Президент подписал федеральный закон от 28.12.2024 № 555-ФЗ с изменениями в ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования...», которые совершенствуют меры господдержки в этой сфере.

В целях повышения заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в заключении договоров страхования имущественных интересов, связанных с производством сельхозпродукции, новый закон внес изменения, предусматривающие:

снижение при заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур максимального самостоятельного покрытия страхователем части убытка (безусловной франшизы) до 30% страховой суммы (сейчас — 50%);

расширение перечня страховых событий, в случае наступления которых при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных предусмотрена господдержка.

В перечень добавили паводок, половодье, возникновение очага заразных болезней животных, для ликвидации которого по решению уполномоченных органов производится изъятие животных в целях их уничтожения.

Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Господдержка в отношении договоров сельскохозяйственного страхования, заключенных до этой даты, будет в порядке и на условиях, действовавших на день заключения соответствующего договора. То есть обратной силы у новшеств нет.