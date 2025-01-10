НБКИ: самозапрет действует не на все виды кредитов и не на всех кредиторов

По этому закону:
Запрет действует не на все виды кредитов — ипотека, автокредит, поручительство и кредиты на образование остаются доступными.
Запрет может быть установлен только на определенных кредиторов или способы получения кредита (например, онлайн или офлайн).
Для оформления займа придется снимать запрет и устанавливать заново. Сделать это можно будет на портале Госуслуг, а с 01.09.2025 — в любом отделении МФЦ.
НБКИ предупредило, что самозапрет не охватывает определенные виды займов, поэтому злоумышленники «все еще могут оформлять кредиты без ведома жертвы». Важно регулярно проверять свою кредитную историю на предмет подозрительных записей.
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