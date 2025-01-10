В 2024 году самозанятые уплатили налоги на 100 млрд рублей

Число самозанятых под конец 2024 года выросло до 12,2 млн человек, а их доходы увеличились на 12% по сравнению с 2023 годом.

Самозанятые в 2024 году уплатили в 1,6 раза больше налогов, чем в 2023 году. Сумма составила 99,8 млрд рублей против 63,2 млрд.

Такой объем поступлений сопоставим с доходами от приватизации в 2024 году в размере 130 млрд рублей, а также с расходами федерального бюджета на нацпроекты по ЖКХ (123 млрд) и в сфере экологии (78 млрд). Об этом пишут «Известия».

Поступления по налогу на профессиональный доход (НПД) выросли на фоне увеличения числа самих самозанятых, а также в связи с ростом «среднего чека» по их услугам и работам. Например, в Москве выручка исполнителей выросла до 3,3 тыс. рублей или на 12% по сравнению с 2023 годом.

В конце 2024 года число самозанятых превысило 12,2 млн человек, тогда как годом ранее их было на 3 млн меньше.

Самозанятые могут платить налог на профессиональный доход с 2019 года. Физлица и ИП платят налог по ставке 4% с доходов от физлиц и 6% — от компаний и ИП. 63% поступлений отправляется в региональный бюджет, а 37% — в фонд медицинского страхования.