Самозанятые — это физлица, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). Плательщиками НПД могут быть и индивидуальные предприниматели, но, как правило, самозанятыми их не называют. Обычно термин «самозанятые» употребляют по отношению к физлицам, которые:

выполняют работы и оказывают услуги;

сдают в аренду жилье, транспорт или оборудование;

продают товары собственного производства.

С самозанятыми заключают гражданско-правовые договоры, с доходов по которым эти лица уплачивают НПД.

Если плательщиком НПД является ИП, круг договоров, которые можно с ним заключать, расширяется. К примеру, такой ИП, в отличие от обычного физлица, вправе быть перевозчиком пассажиров, грузов и багажа (пп. 13 п. 1 ст. 2 закона № 259-ФЗ).

Самозанятыми могут быть не только граждане России, но и иностранцы из Украины и государств–членов ЕАЭС. Взаимодействовать с иностранцами сложнее — потребуется корректировать договор, уведомлять о его заключении МВД и банк.