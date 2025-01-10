Объем льготного кредитования бизнеса урежут в пять раз

Программа льготного кредитования МСП «1764» продолжит работать в 2025 году, но объем финансирования уменьшат с 500 до 100 млрд рублей в год.

С 2025 году льготное кредитование малого и среднего бизнеса по программе «1764» сократят до 100 млрд рублей в год или в пять раз.

«1764» — самая популярная программа кредитования у предпринимателей. Средства на нее выделяются по двум направлениям: по обязательствам до 2025 года в размере 800 млрд рублей, а также на новые ежегодные кредиты в размере 100 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

Национальный проект по поддержке МСП действовал до конца 2024 года, за это время бизнес ежегодно получал льготные кредиты на 500 млрд рублей. В 2025 году программа «1764» продолжит работать, но объем финансирования урежут.

«Льготных кредитов будут выдавать меньше, но они станут более адресными — мы будем концентрировать поддержку там, где это действительно необходимо для формирования новых рынков, отраслей, внедрения элементов роботизации, развития высокотехнологичных компаний, креативной экономики», — сказала замглавы Минэка Татьяна Илюшникова.

За шесть лет действия программы «1764» бизнес получил кредиты почти на 5 трлн рублей. Национальному проекту удалось перевыполнить цель по числу занятых в сфере МСП. Сейчас там работает больше 29 млн человек.