С 01.01.2025 стало возможно оформление земельных участков онлайн

С 2025 года упрощена процедура оказания государственных и муниципальных услуг в сфере земельных отношений.

Теперь подготовить необходимые документы граждане и бизнес могут онлайн с помощью сервиса «Земля просто», который разработан на базе ФГИС «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД). Например, схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. То есть самостоятельно, без помощи кадастровых инженеров.

Это установил федеральный закон от 08.08.2024 № 317-ФЗ, разработанный Росреестром.

Ранее заинтересованному лицу для подготовки схемы расположения участка приходилось либо обращаться к кадастровому инженеру, на что уходило дополнительное время и средства, либо пользоваться информационными ресурсами, которые не содержат полного объема пространственных данных.

В сервисе можно выбрать участок, который находится в государственной или муниципальной собственности. Также можно подать заявку на его предоставление, подписать документы в электронном виде и получить их обратно.

Сервис берет данные из федеральных и региональных информационных систем, поэтому схема получается точной.

Благодаря онлайн-формату, работы сроки оформления стали меньше, а количество ошибок из-за человеческого фактора сводится к нулю.