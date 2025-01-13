Единственного кормильца многодетной семьи защитят от увольнения

Сотрудника с многодетными детьми не смогут уволить, пока младший ребенок не достигнет 14 лет. Это условие действует только в том случае, если работник — единственный кормилец.

Кабмин поддержал законопроект, который защитит от увольнения единственного кормильца многодетной семьи.

Сейчас работодатель не может уволить единственного кормильца троих и более детей, если младший ребенок не достиг трех лет. Законопроект уберет это возрастное ограничение и защитит от потери работы кормильца детей до 14 лет.

Правительство опубликовало ряд замечаний к документу. Например, нужно понимать, что льготы для определенных категорий сотрудников могут привести к тому, что работодатели перестанут нанимать из-за страха столкнуться с дополнительными издержками. В кабмине также отметили, что во внимание стоит принимать и доход второго родителя, который не связан с трудовыми отношениями.

Закон начнет действовать сразу со дня официального опубликования.