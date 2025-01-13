Дистанционщиков, утративших статус налогового резидента РФ, приравняли к обычным российским работникам

С 1 января 2025 года общая ставка НДФЛ 13% распространена для утративших налоговое резидентство России дистанционных работников.

Доходы от российских источников, которые получены нерезидентами РФ при дистанционной работе за границей, теперь отнесены к доходам от источников в России. Это установил федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с изменениями в НК.

Для таких специалистов ставка НДФЛ составит 13%. Если доход с начала года превышает 5 млн рублей, ставка повышается до 15%.

К доходам от источников в РФ относятся вознаграждение и иные выплаты при выполнении работы дистанционно по договору с работодателем — российской организацией или обособленным подразделением инофирмы, зарегистрированным на территории РФ.

Таким образом, работодатель-российская компания является налоговым агентом в отношении выплачиваемого дохода и удерживает НДФЛ по ставкам, как с сотрудников-резидентов РФ.