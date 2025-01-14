Об освобождении от НДС надо будет уведомлять на новых бланках

С 20.01.2025 применяются новые формы и форматы уведомлений об использовании (о продлении использования, об отказе от использования) права на освобождение от НДС по статье 145 НК.

Они утверждены приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.

Организации и ИП на ОСНО представляют уведомление на освобождение от НДС по форме КНД 1150104.

Организации и ИП на ЕСХН подают уведомление на освобождение от НДС по форме КНД 1150105.

Организации и ИП на УСН применяют освобождение от НДС без уведомления.

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