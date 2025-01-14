Обновленные курсы по прошлогодним ценам! Акция «Клерка» в честь Старого Нового года

Многие изменения налоговой реформы-2025 уже вступили в силу, остальные присоединятся в течение года. Чтобы вам было проще адаптироваться к новым правилам, мы обновили программы курсов и добавили туда уроки по всем изменениям. До 15 января вы можете купить курсы с актуальными материалами по прошлогодним ценам. Поторопитесь — обучение начнется уже завтра!

В 2025 году меняются правила работы с большим количеством налогов сразу — появятся новые ставки, формы отчетности и сроки сдачи документов. Запомнить все самому нереально, поэтому мы актуализировали программы наших курсов повышения квалификации и профпереподготовки в соответствии с новыми требованиями и задачами бухгалтеров.

Успейте купить обновленные курсы по старым ценам! Воспользуйтесь новой акцией «Клерка» — выбирайте курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками, занимайте места и приступайте к учебе. Старт потока 15 января.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

В 2025 году НДС доставит немало хлопот компаниям на ОСНО и УСН, а все из-за изменений налоговой реформы-2025 по НДС.

Поэтому мы обновили программу курса повышения квалификации и добавили туда актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 6 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Записаться

В 2025 году работа с большинством налогов меняется. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ, налог на прибыль и имущество, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Записаться

Вы узнаете, как вести учет при переходе с УСН на ОСНО, научитесь вести учет аренды и интеллектуальной собственности, сможете применять ПБУ 18/02 и составлять отчетность без ошибок.

После обучения вы сможете с легкостью вести налоговый учет доходов и расходов организации, формировать налоговую базу, рассчитывать налог на прибыль и заполнять по нему декларацию.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 57%: 6 900 рублей вместо 15 900 рублей.

Записаться

Откройте для компании дополнительный источник дохода на госзакупках. Это перспективное направление — надо лишь разобраться в правилах участия и секретах заключения сделки.

Вы научитесь находить подходящие тендеры и аукционы, готовить заявки на участие, обращать внимание на важные пункты контрактов и вести учет операций.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 50%: 5 900 рублей вместо 13 900 рублей.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по прошлогодним ценам в каталоге «Клерка».