За рекламу на запрещенных ресурсах будут привлекать к ответственности

Кабмин одобрил законопроект, который запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах нежелательных организаций.
Во время обсуждения проекта между Минцифры и ФАС возникли разногласия. Министерство не хочет привлекать к ответственности рекламодателя, если площадку для размещения контента выбирал оператор рекламной системы. Представители Антимонопольной службы считают, что рекламодатель все же должен нести ответственность, поскольку в договоре указаны место и способ размещения. Об этом пишут «Ведомости».
«Особенно важным представляется, что ответственность рекламодателя наступает даже в тех случаях, когда выбор площадки для размещения рекламы находится вне его контроля, например при использовании рекламных сетей и автоматизированных систем размещения рекламы», — сказала руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле.
Документ внесли в Госдуму 21 июля 2024 года. В первом чтении авторы проекта предлагали не допускать рекламу на сайте организаций, которые запрещены по закону о противодействии экстремизму или терроризму. При подготовке ко второму чтению текст дополнили тем, что запрещено публиковать креативы на порталах общественных или религиозных объединений, в отношении которых принято решение о запрете или ликвидации.
Законопроект приняли в первом чтении 25 июля 2024. Если остальные чтения пройдут успешно, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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