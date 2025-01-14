За рекламу на запрещенных ресурсах будут привлекать к ответственности

Рекламодателя накажут, даже если площадку для размещения рекламы выбрали операторы или другие третьи лица.

Кабмин одобрил законопроект, который запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах нежелательных организаций.

Во время обсуждения проекта между Минцифры и ФАС возникли разногласия. Министерство не хочет привлекать к ответственности рекламодателя, если площадку для размещения контента выбирал оператор рекламной системы. Представители Антимонопольной службы считают, что рекламодатель все же должен нести ответственность, поскольку в договоре указаны место и способ размещения. Об этом пишут «Ведомости».

«Особенно важным представляется, что ответственность рекламодателя наступает даже в тех случаях, когда выбор площадки для размещения рекламы находится вне его контроля, например при использовании рекламных сетей и автоматизированных систем размещения рекламы», — сказала руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле.

Документ внесли в Госдуму 21 июля 2024 года. В первом чтении авторы проекта предлагали не допускать рекламу на сайте организаций, которые запрещены по закону о противодействии экстремизму или терроризму. При подготовке ко второму чтению текст дополнили тем, что запрещено публиковать креативы на порталах общественных или религиозных объединений, в отношении которых принято решение о запрете или ликвидации.

Законопроект приняли в первом чтении 25 июля 2024. Если остальные чтения пройдут успешно, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.