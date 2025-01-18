МВД: выявлен очередной вариант мошеннической схемы «фейковый работодатель»

В этот раз мошенники действовали от лица владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) популярных маркетплейсов.

С подставных аккаунтов на популярных площадках они публиковали объявления о поиске сотрудников. Жертву приглашали на собеседование в WhatsApp, где задавали в числе прочих самый важный вопрос — каким смартфоном пользуется жертва (злоумышленников интересуют только пользователи Android).

После заполнения анкеты направлялась ссылка для загрузки приложения якобы для работы, которое оказывалось Android-трояном удаленного доступа (RAT).

Об этом сообщает телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России» со ссылкой на тг-канал F.A.C.C.T.

Здесь мы сообщали про еще одну подобную схему с якобы трудоустройством.