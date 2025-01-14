📉 В интернете – глобальный сбой

Весь рунет сбоит. Сайты не открывались после 17:00 мск.

Проблемы с доступом в интернет были у всех операторов.

Об этом сообщали многие telegram-каналы. Некоторое время не работал даже сайт по проверке сбоев в интернете.

По данным некоторых пользователей, временами работал только Телеграм.

В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин падения интернета в России.

«Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», — заявили Mash в пресс-службе РКН.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев в разговоре с RT: «никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части».

По новой информации Координационного центра доменов, инфраструктура доменов верхнего уровня .ru и .рф и российские DNS работают без сбоев.

На 17:45 мск большинство сайтов продолжили работать как обычно.