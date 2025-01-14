📉 В интернете – глобальный сбой

Проблемы с доступом в интернет были у всех операторов.
Об этом сообщали многие telegram-каналы. Некоторое время не работал даже сайт по проверке сбоев в интернете.
По данным некоторых пользователей, временами работал только Телеграм.
В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин падения интернета в России.
«Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают», — заявили Mash в пресс-службе РКН.
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев в разговоре с RT: «никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части».
По новой информации Координационного центра доменов, инфраструктура доменов верхнего уровня .ru и .рф и российские DNS работают без сбоев.
На 17:45 мск большинство сайтов продолжили работать как обычно.
Комментарии5
И как вы выжили за этот час? )
пришлось работать!
Вот так выглядели соединения клиентов с клерком во время падения интернета в РФ
на случай будущих сбоев хочу напомнить что наши клиенты всегда
А ещё тут написано как добавить весь клерк в телегу https://www.klerk.ru/buh/news/635251/ телега в этот раз работала без проблем