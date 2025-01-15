Ozon начал предоставлять машины в лизинг

Компания ориентируется на селлеров, владельцев ПВЗ и логистических партнеров, которым будет интересен лизинг автомобилей.

Маркетплейс Ozon вышел на рынок лизинга автомобилей. Этой деятельностью будет заниматься компания «Озон Лизинг», созданная в июне 2024 года.

Клиенты смогут оформить лизинг на срок от года до 5 лет. Доступны автомобили из сегментов коммерческих, легковых и грузовых — как новые, так и с пробегом. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания в первую очередь ориентируется на запросы своих партнеров. Ozon будет формировать мягкие ценовые условия, чтобы выйти на рынок с высокой конкуренцией. Первоначальный взнос начинается с 0%.

«Мы хорошо понимаем бизнес наших партнеров — селлеров, ПВЗ, "Вози Озон", что позволяет нам более качественно оценивать риски и предлагать условия, которые недоступны в других компания», — сказали в компании.

В четвертом квартале 2024 года «Озон Лизинг» проводил тестовые сделки, по итогам которых реализовали 250 автомобилей.