Топ-10 федеральных госорганов по работе в интернете. ФНС не попала

АНО «Диалог» огласило результаты рейтинга федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за III-IV квартал 2024 года. Он проводится совместно с Правительством РФ.

Актуальная десятка цифровых лидеров среди федеральных ведомств выглядит так:

Интересно, что передовика цифровизации — ФНС — в 10-ке лучших нет.

«По сравнению с прошлым периодом лидирующие позиции сильно изменились. Это говорит о том, что проводимое исследование оказывает серьезное влияние на компетенции сотрудников, ответственных за работу в интернете», — рассказал зампред ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

Всего в оценке участвовали 50 ФОИВ и 1 государственный внебюджетный фонд.

Оценка работы ФОИВ проводилась по 14 блокам критериев: среди них — работа с комментариями граждан, уровень ведения официальных пабликов, качество планирования контента, работа с поисковыми системами и официальными сайтами, а также наличие собственных проектов в интернете.

Эксперты отметили работу чиновников на цифровых информресурсах Минэкономразвития (№ 2 в рейтинге). Во втором полугодии 2024 министр экономического развития Максим Решетников и его команда выпустили серию подкастов «Минэк на связи», где поднимаются вопросы из области экономики, бизнеса и предпринимательства.

Недавно мы писали про топ-5 регионов по работе в соцсетях (госпаблики) и топ-5 отстающих.