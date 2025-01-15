Госдума хочет запретить рекламу безалкогольного пива

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива на ТВ и радио. Ее приравняют к продвижению алкогольных напитков.

Безалкогольное пиво может содержать не больше 0,5% объема этилового спирта, поэтому товар не считается алкогольным и на него не действуют ограничения по рекламе. Производством таких напитков занимаются компании, которые выпускают обычное пиво. Об этом пишут «Известия».

«Реклама безалкогольного пива сегодня должна соответствовать лишь общим требованиям, предъявляемым к рекламе любых товаров. В то же время, на наш взгляд, она является скрытой рекламой алкоголя и алкогольных брендов, и к ней должны быть предъявлены те же требования, которые установлены для пива», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас на телевидении и радио можно рекламировать только вино и шампанское из российского винограда с 23:00 до 07:00 по местному времени.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов заявил, что нет аналитических данных о том, что реклама безалкогольного пива повышает продажи алкогольного. Также он добавил, что инициатива депутатов противоречит концепции государства по сокращению потребления алкоголя.

«Подобные инициативы не решают заявленную проблему. При этом они могут повлечь за собой снижение объемов производства и, как следствие, снижение загрузки производственных мощностей и рентабельности и сокращение рабочих мест», — сказал Мамонтов.

С августа 2023 по август 2024 года натуральные продажи безалкогольного пива выросли на 10,1% год к году.