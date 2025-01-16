Лимит для льготы по НДС на УСН не индексируют

Лимит в 60 млн рублей для определения права на освобождение от НДС при УСН не индексируется.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-07-11/126906.

Кстати, ранее Минфину предлагали увеличить 60-миллионный лимит для северного бизнеса, но ведомство эту идею не поддержало.

А вот лимиты для пониженных ставок НДС при УСН индексируют.

В 2025 году они составляют:

250 млн рублей — для ставки НДС 5%;

450 млн рублей — для ставки НДС 7%.

В 2026 году они будут увеличены. Индексация пройдет на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода, в котором получены доходы. То есть применяться будет коэффициент, который установят на 2026 год.

Подробнее о том, как выбрать выгодную ставку по НДС, получить льготы или освобождение от налога, расскажем на новом курсе «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Вы научитесь работать со всеми изменениями налоговой реформы — рассчитывать зарплату и пособия, делать вычеты, вести учет на ОСНО и УСН. В программе есть все актуальные формы отчетов и сроки их сдачи. Открыта предзапись на курс — успейте записаться по самой выгодной цене.