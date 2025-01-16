На капвложения в арендованные ОС инвестиционный вычет по налогу на прибыль не дадут

Региональный инвестиционный вычет по налогу на прибыль может составлять до 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства или расходов на модернизацию ОС. Речь именно про основные средства.

Капвложения в арендованные ОС в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, признаются амортизируемым имуществом.

Их амортизируют в течение срока аренды. Амортизацию считают с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных ОС или для капвложений в них по классификации, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1.

Это амортизируемое имущество, но не основные средства.

Поэтому инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов в виде таких капитальных вложений не применяется.

Такой вывод делает Минфин в письме от 19.12.2024 № 03-03-05/128714.