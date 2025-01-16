«Период охлаждения» могут ввести и для банка получателя кредитных средств

«Время для анализа, принятия решения, время для того, чтобы еще раз все продумать, позволит кого‑то вывести из‑под действия мошеннических схем. Но, когда средства перечислены, банк-получатель, допустим, если дальше уже не будет их перечислять либо фирмам-однодневкам, либо обналичивать, также мы можем ввести какую‑то временную норму, когда средства должны находиться на счете банка-получателя с тем, чтобы немного об этом подумала и кредитная организация, и на себя часть ответственности взяла. Ведь когда мы говорим о денежных средствах, они хранятся все на счетах банков. И здесь не только надо, чтобы человек думал об их сохранности», — сказал Володин.

Он также предложил при рассмотрении законопроекта во втором чтении пригласить представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, Центробанка, Минцифры – то есть правоприменителей и ведомства, которые постоянно сталкиваются с жалобами граждан на мошенников.

Вдобавок Володин поручил создать межфракционную рабочую группу по противодействию мошенничеству: она «может заняться не только вопросами защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, но и обсуждать вопросы, связанные с технологиями искусственного интеллекта».