Законопроект о защите от мошенников, принуждающих брать кредиты, принят в первом чтении

За 2024 год, по данным ЦБ, порядка 50% займов, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам. Сумма хищений увеличилась в 2,6 раза.

В связи с этим разработанный депутатами и сенаторами законопроект предлагает установить при выдаче заемных средств «период охлаждения», в течение которого не будут проводиться финансовые операции:

4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей;

48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.

«За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита и свою платежеспособность. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за “период охлаждения” у граждан появится возможность отказаться от получения заемных средств», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Также законопроект вводит ряд обязанностей для кредитных и микрофинансовых организаций по дополнительным проверочным мероприятиям на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.

Завершить рассмотрение законопроекта планируют до конца января. Он отнесен к приоритетным.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, а некоторые его нормы — несколько позже.