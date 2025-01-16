В 2024 году в сеть утекло 710 млн записей о россиянах

Роскомнадзор зафиксировал 135 инцидентов с утечкой данных. За 2024 год в открытом доступе оказалось больше 700 млн записей, тогда как в 2023 году — порядка 300 млн.

За 2024 год произошло 135 случаев утечек данных, в которых было свыше 710 млн записей о жителях РФ. Для сравнения за 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек, а в сеть попали только около 300 млн записей.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов рассказал, что в 2024 году удалось в шесть раз сократить число абонентов, у которых на руках больше 1 тыс. SIM-карт. С 2025 года действует закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ, по которому иностранцы в России смогут оформить не больше 10 SIM-карт, а жители РФ — 20. Об этом пишут «РИА Новости».

30 ноября 2024 года Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за утечки. Если в сети окажутся записи более чем о 100 тыс. человек, то компании заплатят до 15 млн, должностные лица — до 600 тыс., а физлица — до 400 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что абоненты смогут установить самозапрет на оформление SIM-карт без их личного присутствия.