Бизнес просит учесть расходы при расчете платежа в 3% с онлайн-рекламы

Распространители рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года начнут платить сбор в размере 3%. Предприниматели хотят установить свои варианты его расчета.

Бизнес-объединение «Опора России» предложила несколько вариантов для расчета сбора в бюджет с рекламы в интернете.

Размер отчислений в 3% хотят считать не с полных сумм, которые распространители получили от рекламодателя, а с разницы между гонораром и расходами на выполнение договора. Идею учесть расходы исполнителей сформулировали основные отраслевые объединения: Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация коммуникационных агентств России, Ассоциация развития интерактивной рекламы, Ассоциация цифровых платформ. Об этом пишет Forbes.

В конце декабря 2024 года Владимир Путин подписал закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ, по которому с 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете будут каждый квартал отчислять в бюджет 3% от дохода. Сбор будут платить все организации, которые занимаются распространением рекламы в интернете. Отчисления не будут делать федеральные теле- и радиоканалы.

«По сути, в законе предлагается ввести "налог на налог" — ведь доходы уже находятся в системе налогообложения», — сказал президент АКИТ Артем Соколов.

Сумма, которую уплатил первичный рекламодатель за распространение рекламы, будет облагаться отчислениями несколько раз в зависимости от количества участников в цепочке распространения рекламы. С одного рекламного бюджета сбор будут платить и агентства, и посредники, и СМИ, блогеры.

Представитель NMi Group рассказал, что у предпринимателей нет представления, что понимается под доходом от распространения рекламы. Если сбор будут удерживать с полной стоимости размещения, то это станет сильной нагрузкой для бизнеса и скажется на стоимости товаров для потребителей.