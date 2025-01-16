👀Минфин США разрешил проводить операции с девятью банками из РФ

Ряд российских банков может проводить операции, связанные с энергетикой, до 12 марта 2025 года.

США частично разрешили организациям проводить операции с рядом российских банков. В списке 9 кредитных организаций, включая «Санкт-Петербург», «Зенит», Газпромбанк, Альфа-Банк, Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ, ВТБ, а также страховая компания «Ингосстрах».

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц разрешены», — сказано в документе Минфина США.

Можно проводить только операции, «связанные с энергетикой». К ним относятся: добыча, производство, очистка, сжижение природного газа, покупка и транспортировка нефти, биотопливо и другое.

Разрешение временное, оно действует до 12 марта 2025 года.