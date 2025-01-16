Стоимость ОСАГО изменится в зависимости от региона и вида транспорта

Для небольших грузовиков с максимальной нагрузкой 16 тонн и меньше вырастет стоимость полиса ОСАГО.

С 27 января 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширится на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и грузовиков с максимальной массой 16 тонн и ниже. Для обычных автомобилистов базовые ставки не изменятся.

Из-за того, что небольшие грузовики чаще становятся виновниками ДТП с максимальный ущербом 400 тыс. рублей, Центробанк решил повысить стоимость страховки.

Для автомобилистов ставки тоже вырастут. За последний год размер ущерба от аварий по их вине вырос на 32%. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Стоимость ОСАГО снизили на 21 территории, где в 2024 году оформили около 6 млн полисов со средней стоимостью на 17,1% выше средней по России. Для 18 регионов повысили стоимость страховки: там значения территориального коэффициента перестали соответствовать возросшим убыткам.

Всего в 2024 году купили 43,7 млн полисов ОСАГО, это на 5,5% больше, чем в 2023 году. Средняя стоимость страховки снизилась на 2,5% — до 7,6 тыс. рублей.