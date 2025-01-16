Как продавать дороже, чем у конкурентов: смотрите новое интервью «ТоТ еще разговор»!

В новом выпуске предприниматель Овик Арутюнян расскажет, как он превратил случайность в бизнес и основал бренд сумок, рюкзаков и аксессуаров Rhombys.

В гости к «Клерку» пришел создатель бренда Rhombys Овик Арутюнян. Его компания производит удобные сумки и рюкзаки для походов и путешествий. Самому предпринимателю удалось объединить хобби и любовь к путешествиям.

Как создать собственное производство и полгода искать первую швею? Как продавать дороже, чем у конкурентов? Как создавать товар, который интересует в первую очередь создателя? Узнайте в новом выпуске подкаста «ТоТ еще разговор». Посмотреть можно на Ютубе, VK Видео, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».

Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.