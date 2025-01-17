Стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета

Учитывают стоимость ОС по правилам бухучета.
По ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» фактическими затратами в имущество, которое организация получает безвозмездно от учредителей, считается справедливая стоимость такого имущества.
При этом для УСН-лимита учитывают только амортизируемые ОС.
Об этом сообщает Минфин в письме от 10.09.2024 № 07-01-09/86039.
Если некоммерческая организация получает имущество в качестве целевых поступлений или приобретает его за счет средств целевых поступлений и использует его для некоммерческой деятельности, то оно амортизации не подлежит.
А раз так, то и для лимита по УСН оно не учитывается.
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