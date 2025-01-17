Стоимость ОС для лимита по УСН считают по правилам бухучета

Право на УСН утрачивается, если стоимость основных средств превышает 200 млн рублей (150 млн руб. – до 2025 года).

Учитывают стоимость ОС по правилам бухучета.

По ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» фактическими затратами в имущество, которое организация получает безвозмездно от учредителей, считается справедливая стоимость такого имущества.

При этом для УСН-лимита учитывают только амортизируемые ОС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.09.2024 № 07-01-09/86039.

Если некоммерческая организация получает имущество в качестве целевых поступлений или приобретает его за счет средств целевых поступлений и использует его для некоммерческой деятельности, то оно амортизации не подлежит.

А раз так, то и для лимита по УСН оно не учитывается.

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