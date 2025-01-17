За продажу детям сигарет и вейпов будут штрафовать до 2 млн рублей

Штраф для компаний за продажу табака несовершеннолетним вырастет с 600 тысяч рублей до 2 млн.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, по которому за продажу табачной продукции и вейпов несовершеннолетним будет штраф до 2 млн рублей.

Изменения планируют внести в ст. 14.53 КоАП. Для граждан штраф за продажу табака несовершеннолетним составит от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс., а для компаний — от 1,5 до 2 млн.

Сейчас физлиц могут привлечь к ответственности на сумму от 40 до 60 тыс. рублей, должностных лиц — от 150 до 300 тыс., а организации — от 400 до 600 тыс.

Второе чтение законопроекта состоится 21 января 2025 года.