82% российских компаний ведут бизнес-аналитику на отечественных платформах

Как показало исследование СберАналитики, 70% предприятий довольны качеством российского программного обеспечения (ПО).

Большинство российских компаний успешно справляются с импортозамещением информационных технологий: лишь 18% отечественных предприятий продолжают работать на иностранных BI-платформах (Business Intelligence — комплекс инструментов, методик и технологий для сбора, обработки и анализа данных).

Таковы результаты исследования СберАналитики, проведенного среди 100 IT-директоров компаний в ноябре 2024 года по всей России.

Опрос показал: сейчас 82% предприятий ведут бизнес-аналитику на отечественных платформах — год назад таких было 77%.

При этом 70% компаний довольны качеством российского ПО, и за год уровень удовлетворенности в этой сфере вырос на 7 процентных пунктов.

Одной из ключевых задач для остается импортозамещение систем кибербезопасности. 36% малого, среднего и крупного бизнеса разработали собственные решения для этой сферы.