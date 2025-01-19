Зарегистрировать недвижимость в новых регионах теперь можно и в МФЦ Санкт-Петербурга

Услуги Росреестра по объектам недвижимости, расположенным на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, теперь можно оформить в МФЦ Санкт-Петербурга.

Прием документов организован в секторе № 7 МФЦ Невского района по адресу: ул. Крыленко, дом 1, корпус1, строение 2.

Документы можно подать в отношении объектов недвижимости бытового назначения (квартиры), земельных участков для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, ИЖС и объектов недвижимого имущества, расположенных на таких участках (жилые и садовые дома, гаражи, хозпостройки).



Заявления принимают от физлиц-граждан РФ.

Перевод правоустанавливающих документов с украинского языка не обязателен, уточняет росреестр.

Для получения услуги необходимо предварительно записаться на прием. Сделать это можно, к примеру: