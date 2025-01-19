Зарегистрировать недвижимость в новых регионах теперь можно и в МФЦ Санкт-Петербурга

Прием документов организован в секторе № 7 МФЦ Невского района по адресу: ул. Крыленко, дом 1, корпус1, строение 2.
Документы можно подать в отношении объектов недвижимости бытового назначения (квартиры), земельных участков для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, ИЖС и объектов недвижимого имущества, расположенных на таких участках (жилые и садовые дома, гаражи, хозпостройки).
Заявления принимают от физлиц-граждан РФ.
Перевод правоустанавливающих документов с украинского языка не обязателен, уточняет росреестр.
Для получения услуги необходимо предварительно записаться на прием. Сделать это можно, к примеру:
при личном обращении в офис МФЦ;
по телефонам: 122 (для звонков из Санкт-Петербурга), 8 (812) 246-5-122 (для звонков из других регионов);
на портале госуслуг Санкт-Петербурга либо в приложении «Госуслуги СПб».
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