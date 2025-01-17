Ozon поможет собственникам ПВЗ во время пиковой нагрузки

Сотрудники офисов Ozon смогут провести «День на ПВЗ» и помочь предпринимателям обслуживать клиентов в сезон высокого трафика.

У маркетплейса Ozon появилась программа поддержки пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в периоды высокого спроса. Офисные сотрудники выйдут на работу в пункты, чтобы помочь принимать поставки и обслуживать клиентов.

«Инициатива поможет снизить нагрузку на пункты выдачи в сезон высокого спроса и позволит работникам офисов Ozon погрузиться в процессы на местах», — сказали в компании.

Новая программа «День на ПВЗ» стартовала в декабре 2024 года. Сейчас она работает в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Твери, Тамбове и Казани. В проект пригласили поучаствовать 4 тыс. пунктов, которые находятся радом с офисами Ozon. Владельцы ПВЗ смогут подать заявку, когда им понадобится помощь из-за высокого трафика.