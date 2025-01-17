Сотрудника, который застрял в лифте, уволили за прогул

За прогул можно уволить, но только если для него не было уважительных причин.

Роструд в письме от 04.12.2024 № ПГ/23896-6-1 рассмотрел такую ситуацию: охранник собирался на работу в ночь, но застрял в лифте.

Вырваться оттуда он не мог. Так и просидел там до утра, пока соседи не начали собираться на работу.

На работе он написал объяснительную, обещал принести справку из УК о сломанном лифте. Но его все равно уволили за прогул.

Роструд пояснил, что в ТК нет перечня уважительных причин для отсутствия человека на работе, поэтому в каждом случае этот вопрос работодатель решает самостоятельно в зависимости от конкретных обстоятельств.

Если человек не согласен с дисциплинарным взысканием, он может его обжаловать в ГИТ или в суде.

А у вас на работе бывали курьезные случаи опозданий и прогулов?