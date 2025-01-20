Основные средства, к которым применен региональный инвестиционный вычет, не амортизируются

При этом применить вычет на первоначальную стоимость ОС и на модернизацию можно только по разным ОС.
Об этом предупреждает Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-03-07/115458.
Если применили вычет на стоимость конкретного ОС, то на его же модернизацию вычет применять нельзя.
Объекты ОС, в отношении которых применили право на инвестиционный вычет, не подлежат амортизации.
При этом в бухучете они амортизируются по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
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