Не для всех участников СПИК в 2025 году действует прежняя ставка налога на прибыль

С 2025 года вырос налог на прибыль с 20% до 25%. Но для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК) должна сохраниться прежняя ставка, которая была при заключении ими контракта. Но только если она была льготной.

Если ставка была обычная (20%), то с 2025 года она будет 25%.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.12.2024 № 03-03-06/1/127959.

Речь идет о СПИК, который был заключен в 2017 года (СПИК 1.0).

По нему ставка 0% в федеральный бюджет действует, пока действует пониженная ставка в региональный бюджет (если она установлена).

Эта норма действует до конца 2025 года. Таким образом, если компания применяла ставку 0%, то и в 2025 году у нее будет ставки 0% в федеральный бюджет.

Если же компания по СПК 1.0 применяла общие ставки налога на прибыль, то в 2025 году они повышаются и будет 25%.

Как изменились ставки по налогу на прибыль с 2025 года, мы рассказывали тут.

Всю необходимую информацию для работы бухгалтера в 2025 году собрали в новом курсе повышения квалификации «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Вы разберетесь во всех нововведениях налоговой реформы-2025, сможете без ошибок рассчитывать зарплату и пособия, делать вычеты, вести учет на ОСНО и УСН. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сегодня старт потока. Успейте купить курс по выгодной цене — завтра он станет дороже.