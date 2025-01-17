Изменились ставки по налогу на прибыль, в том числе специальные

Повышенную ставку необходимо применять к доходам, полученным в 2025 году, независимо от того, когда был заключен договор, в рамках которого их получили.
Об этом сообщает региональное УФНС.
Изменение ставки по налогу на прибыль также коснулось:
прибыли контролируемых иностранных компаний, которые не связаны с ведением деятельности в РФ через постоянное представительство — с 20% до 25%;
купонов (процентов) по облигациям — с 15% до 20%;
прибыли для ИТ-компаний — с 0% до 5%;
прибыли организаций радиоэлектронной промышленности — с 3% до 8% до 2027 года включительно.
Одновременно с ростом ставки для организаций, которые вкладывают средства в развитие и расширение производства, а также в новые технологии предусматриваются меры поддержки:
устанавливается федеральный инвестиционный налоговый вычет, уменьшающий налог на прибыль организаций;
возможность снижения в регионах ставки налога на прибыль, зачисляемой в региональный бюджет для малых технологических компаний в 2025-2030 годах;
с 1,5 до 2 повышаются коэффициенты, которые позволяют увеличить первоначальную стоимость отдельных ОС и за счет этого начислять амортизацию в более высоком размере.
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