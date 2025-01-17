Налог на прибыль

Изменились ставки по налогу на прибыль, в том числе специальные

С 2025 года основная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций увеличилась с 20% до 25%.

Повышенную ставку необходимо применять к доходам, полученным в 2025 году, независимо от того, когда был заключен договор, в рамках которого их получили.

Об этом сообщает региональное УФНС.

Изменение ставки по налогу на прибыль также коснулось:

  • прибыли контролируемых иностранных компаний, которые не связаны с ведением деятельности в РФ через постоянное представительство — с 20% до 25%;

  • купонов (процентов) по облигациям — с 15% до 20%;

  • прибыли для ИТ-компаний — с 0% до 5%;

  • прибыли организаций радиоэлектронной промышленности — с 3% до 8% до 2027 года включительно.

Одновременно с ростом ставки для организаций, которые вкладывают средства в развитие и расширение производства, а также в новые технологии предусматриваются меры поддержки:

  • устанавливается федеральный инвестиционный налоговый вычет, уменьшающий налог на прибыль организаций;

  • возможность снижения в регионах ставки налога на прибыль, зачисляемой в региональный бюджет для малых технологических компаний в 2025-2030 годах;

  • с 1,5 до 2 повышаются коэффициенты, которые позволяют увеличить первоначальную стоимость отдельных ОС и за счет этого начислять амортизацию в более высоком размере.

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