24% россиян постоянно работали в новогодние праздники

Отдохнуть подольше на новогодних каникулах хотели бы 35% россиян, но продлили выходные за счет отпуска или отгула только 10% сотрудников.

В новогодние праздники на работу постоянно выходили 24% россиян, а 40% работали время от времени. Полноценно отдохнуть от работы смогли только 36%.

Чаще всего на работе были медики (46%), сотрудники ресторанного и туристического бизнеса (44%), работники из сферы розничной торговли (40%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Время от времени на праздниках работал обслуживающий персонал (51%), специалисты по сервисному обслуживанию на производствах и менеджеры по закупкам (по 47%).

«Работодатели готовы принимать людей буквально на одну-две недели, чтобы справиться с праздничным ажиотажем. Это открывает широкие возможности для дополнительного заработка», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Для 15% участников опроса новогодние каникулы показались длинными, а 35% хотели бы отдохнуть подольше. Только 10% продлили себе выходные за счет отгулов и отпусков. Вернулись на работу с плохим настроением только 12% россиян, 34% признались, что начали работать в 2025 году с позитивными эмоциями, а 31% нейтрально относятся к работе после праздников.