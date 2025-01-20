Обзоры для бухгалтера

👓 Как самозанятым получить больничные, блогерам зарегистрироваться в Роскомнадзоре, семье продать квартиру без НДФЛ: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за декабрь 2024 года

  2. Инструкция для блогеров по регистрации в Роскомнадзоре. Мини-курс

  3. Когда нужна заверенная копия документа и как правильно ее сделать

  4. Больничные для самозанятых и ИП: разбор новых правил

  5. Почасовая оплата труда: что такое и как ее установить. Мини-курс

  6. Безопасная доля вычетов по НДС в 2025 году

  7. Как заполнить и отправить уведомление о приеме военнообязанного. Мини-курс

  8. Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ: полный разбор всех условий

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

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