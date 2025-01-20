Размер земельного участка привяжут к площади здания на нем

Комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил правительственный законопроект с изменениями в Земельный кодекс, которые уточняют порядок приобретения земельного участка под зданием.

Законопроект вводит пропорциональную зависимость: чем больше здание, тем больший участок земли под ним будет предоставлен. Это должно повысить справедливость и прозрачность процесса получения земли под зданием.

Сейчас по закону нет обязательного соотнесения площади участка с размером территории в границах данного участка, необходимой для использования здания, сооружения. Земельным кодексом процедура «доказывания» необходимости использования земельного участка заявленной площади для эксплуатации объектов недвижимости не урегулирована.

Новые нормы установят критерии минимально необходимой площади здания, сооружения либо площади застройки по отношению к площади земельного участка, предоставляемого в собственность за плату и необходимого для их использования. Размер составит:

5% и более — в отношении участков ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства;

10% и более — в отношении участков с иными видами разрешенного использования.

При этом размер выкупаемого участка не должен превышать размер участка, предоставленного для строительства соответствующего здания, сооружения.

Введут новое основание для отказа в предоставлении земельного участка в собственность в испрашиваемой площади — если площадь возведенного на нем здания, сооружения не соответствует вводимым законопроектом критериям.

Также исключат возможность приобретения в собственность участка в случае возведения на нем только объекта вспомогательного использования в отсутствие основного здания, сооружения, предусмотренного видом разрешенного использования испрашиваемого.

При этом новый порядок не будет распространяться на сельхозземли.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.