Примут закон о наземных и подземных гаражах. Последние оставят без земли

Комитет по собственности, земельным и имущественным отношения Госдумы рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о запрете на предоставление земельных участков правообладателям подземных зданий и сооружений.

Этот законопроект разграничит понятия «наземных» и «подземных» гаражей, а также «подземных гаражных комплексов». Он подготовлен во исполнение постановления Конституционного Суда от 11.06.2024 № 29-П.

Владельцы подземных построек не будут иметь преимущественного права на получение земли над ними в собственность, если на ней нет надземных конструкций. Однако им гарантируют право использовать землю для ремонта.

Законопроект обязывает владельцев земли не повреждать чужие подземные гаражи.

Документ не касается бизнеса, но защищает права владельцев гаражей и честность сделок.

Ранее мы писали, что размер земельного участка привяжут к площади здания на нем.