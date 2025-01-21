Если ИП на УСН стал работодателем в 3 квартале, за полугодие налог можно уменьшать на 100%

ИП-работодатели могут уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы и взносы за работников только на 50%. Это ограничение начинает работать только в том квартале, когда был принят сотрудник.

Если ИП начал выплаты с 3 квартала, то за 1 квартал и полугодие он может уменьшить налог на 100%.

Такое разъяснение дает ФНС в своем telegram-чате.

ФНС ссылается на письмо Минфина от 01.07.2013 № 03-11-11/24966, в котором приведен пример расчета в такой ситуации.

Напомним, в разделе 2.1.1 декларации по УСН есть строка 102, где надо указывать признак налогоплательщика. ИП с работниками указывает там код 1, ИП без работников – код 2.

Этот код один на весь год. Там надо ставить код 1 и при необходимости исправить строки 140-143 вручную, если взносы будут отражены с ограничением.