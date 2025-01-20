В апреле 2025 года водители смогут оформить общий полис ОСАГО для РФ и Беларуси

Страховщики к апрелю доработают свои информационные системы и смогут продавать новый полис ОСАГО. Он общий для России и Беларуси.

С апреля 2025 года жители России и Беларуси смогут приобрести общий полис ОСАГО сразу для двух стран.

Закон, который разрешает применять один полис в двух государствах, вступил в силу с 2025 года. При этом сами продажи нового общего полиса еще не начались. Страховщикам нужно доработать информационные системы, пишут «Известия».

Директор бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван рассказал, что за ОСАГО с расширением на Беларусь для легковых автомобилей нужно доплатить около 3 тыс. рублей.

Новый полис будет популярен у жителей приграничных городов, которые часто посещают соседнюю страну. Им больше не понадобится оформлять «Синюю карту» и следить за сроками ее действия.

Недавно мы писали, что максимальные выплаты по ОСАГО вырастут с 500 до 650 тыс. рублей.