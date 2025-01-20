Импортный алкоголь начнут маркировать в России раньше установленного срока

Обязательная маркировка иностранного алкоголя на территории РФ может начаться с 1 сентября 2025 года, а не с 1 марта 2026.

Минфин планирует начать маркировку иностранного алкоголя на территории РФ уже с 1 сентября 2025 года, хотя изначально это планировали делать с 1 марта 2026 года.

Законопроект уже внесли в Госдуму, ко второму чтению срок вступления в силу перенесут на 2025 год. Также для малых партий алкоголя и продукции из дружественных стран сделают исключение по маркировке партий. Об этом пишет RG.RU.

По мнению властей, перенос маркировки позволит создать новые рабочие места и инфраструктурные объекты, а также сформировать логистические маршруты.

В 2021 году в Калининграде начался эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ). Затем, в 2022 году, в проект включили еще несколько областей, а в марте 2023 года экспериментальный режим продлили до 31 мая 2026 года.