Экспедиторов будут штрафовать до 1 млн рублей за неисполнение обязанностей

Компании, которые ведут транспортно-экспедиционную деятельность без включения в реестр, оштрафуют до 300 тыс. рублей. Если нарушение повторится, то наказание дойдет до 1 млн.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендует принять в первом чтении законопроект, по которому не включенных в специальный реестр экспедиторов будут штрафовать до 300 тыс. рублей.

Поправки дополнят ст. 11.14.3 КоАП со штрафами за невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о транспортно-экспедиционной деятельности. Если компания работает без информации о ней в реестре экспедиторов, то штраф для юрлица составит 300 тыс. рублей, а для граждан — до 5 тыс. рублей.

За повторное нарушение штраф для компаний составил до 1 млн рублей, а для физлиц — до 10 тыс. рублей.

Также экспедиторы будут обязаны хранить и предоставлять уполномоченным органам сведения о заключенных договорах, свойствах грузов, о приеме, обработке, доставке и разгрузке посылок. В противном случае ИП и юрлицам грозит штраф до 0,003 суммы годовой выручки от оказания экспедиционных услуг, но не меньше 500 тыс. рублей. При повторном нарушении оборотный штраф вырастет до 0,03 размера и составит не меньше 1 млн рублей.