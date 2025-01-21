Налоговики не могут считать оборудование единым комплексом

Инспекторы хотели обложить налогом на имущество больше 490 объектов оборудования, но Верховный суд не позволил это сделать.

Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций по делу «Второй генерирующей компании оптового рынка электроэнергии». Спор вызвал тот факт, что налоговые инспекторы объединили в единый недвижимый комплекс свыше 490 объектов оборудования. Это значит, что компания не может применять налоговые льготы на это имущество.

Суды посчитали, что инвентарные объекты, например, газовые и паровые турбины, генераторы, трансформаторы и прочее входят в состав энергоблока электростанции, а значит их можно классифицировать как сооружения.

Верховный суд отметил, что такое решение неправомерно, поскольку оборудование правильно учтено как отдельные объекты движимого имущества. Также они имеют разные сроки полезного использования.

«Общество подтвердило правомерность учета спорных объектов как самостоятельных инвентарных объектов основных средств в составе машин и оборудования, а налоговый орган – не опроверг правильность учета объекта и не доказал наличие оснований для учета спорных объектов в составе зданий и сооружений», — сказано в решении суда.

Дело направили на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.