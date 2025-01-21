😚 Сотрудники завода получили по 5 млн рублей из-за ошибки бухгалтера

Бухгалтер забыла удалить лишние нули перед переводом зарплаты. В итоге заводчане вместо 50 тысяч заработал под Новый год по 5 млн рублей.

Рабочие на заводе в Челябинске получили стократную прибавку к зарплате за декабрь. Это произошло не на фоне высоких трудовых показателей, а из-за ошибки бухгалтера, которая оставила лишние нули.

У всех сотрудников суммы получились разные: кому-то вместо 50 тыс. рублей перевели 5 млн, а кому-то и 8 млн. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов объяснил, что, если сотрудники не захотят добровольно вернуть заводу излишне уплаченные деньги, то компания может обратиться в суд и уже там доказать ошибку.

В 2024 году в Курской области рабочему на заводе перевели 1,7 млн вместо 17 тыс. рублей. Тогда мужчина отказался вернуть деньги руководству, завод пошел в суд, но судья встал на сторону сотрудника. Последующие инстанции также поддержали рабочего, поскольку ошибка была технической, а бухгалтер забыл убрать лишние нули.