😚 Сотрудники завода получили по 5 млн рублей из-за ошибки бухгалтера

Рабочие на заводе в Челябинске получили стократную прибавку к зарплате за декабрь. Это произошло не на фоне высоких трудовых показателей, а из-за ошибки бухгалтера, которая оставила лишние нули.
У всех сотрудников суммы получились разные: кому-то вместо 50 тыс. рублей перевели 5 млн, а кому-то и 8 млн. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов объяснил, что, если сотрудники не захотят добровольно вернуть заводу излишне уплаченные деньги, то компания может обратиться в суд и уже там доказать ошибку.
В 2024 году в Курской области рабочему на заводе перевели 1,7 млн вместо 17 тыс. рублей. Тогда мужчина отказался вернуть деньги руководству, завод пошел в суд, но судья встал на сторону сотрудника. Последующие инстанции также поддержали рабочего, поскольку ошибка была технической, а бухгалтер забыл убрать лишние нули.
Комментарии14
Умысел прослеживается
Зачем бухгалтеру было так подставляться? То, что подобное всплывет - вопрос нескольких дней.
Умысла не вижу, т.к. деньги перечислялись разным рабочим.
На мой взгляд, обыкновенное раздолбайство...
Раздолбайство было бы, если бы тысяч пять перемахнули, а здесь масштаб.
Обыкновенное раздолбайство в размере 100-кратного увеличения? И часто вы встречаете подобное, чтобы называть "обыкновенным"? Это не раздолбайство и уж точно не обыкновенное. Это по-другому называется.
Я вообще не представляю, как могло произойти, что никто в цепочке готовящих и подписывающих документы "не заметил" ошибки подобного масштаба. Это же завод, а не ИП Вася Пупкин, где он сам и швец, и жнец, и в дуду игрец. Должен же там быть хоть какой-то контроль.
мне как-то не понятно. А как они изначально в таком количестве появились, что бы потом нужно было помнить что бы их перед отправкой убрать надо?
И да... при перечислении общий итог вообще никак не настораживает?
да уж...единственная, наверное, профессия, настолько заштрафованная, т.е. по сути не допускающая ошибок, даже самых незначительных. отчет на отчете и отчетом погоняет, чуть что - штраф, блокировки и т.п...и тут - чисто техническая ошибка, а все, бухгалтер, получается, опустошил фирму и по сути незаконно полученное человек не обязан вернуть. это очень странно и дико в целом.