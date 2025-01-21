Президентский совет против предоставления ПАО права не утверждать дивидендную политику

Предложение законодательно разрешить публичным акционерным обществам (ПАО) не утверждать дивидендную политику при условии раскрытия причин такого решения не может быть поддержано, сказано в заключении Совета по кодификации гражданского законодательства при Президенте РФ.

Совет высказался против обновленной редакции законопроекта Минэкономразвития, который обязывает ПАО после 1 сентября 2025 года принять и публично раскрыть либо дивидендную политику компании, либо «решение об отказе от утверждения указанного внутреннего документа, содержащее мотивированное обоснование такого отказа».

Также проект обязывает публичные компании мотивированно объяснять акционерам причину отклонения от дивидендной политики, если такое произойдет.

«Предложенный разработчиками проекта механизма по сути нивелирует первоначальную идею необходимости повышения прозрачности процедуры распределения прибыли в публичных акционерных обществах и противоречит наилучшим практикам корпоративного управления, на основании которых и вырабатывалась данная идея (обязательность принятия дивполитик в ПАО — ИФ) , что ставит под вопрос целесообразность принятия указанных изменений», — говорится в заключении, которое цитирует «Интерфакс» (ИФ).

Сейчас по правилам листинга Мосбиржи для включения в первый и второй котировальный список эмитенту нужно утвердить и раскрыть дивидендную политику. «Оснований для столь решительной и ничем не оправданной их (этих правил — ИФ) модификации не имеется», — пишет Cовет в своем заключении.

Предоставление ПАО возможности отказаться от утверждения дивидендной политики также противоречит утвержденным ЦБ Основным направлениям развития финансового рынка на 2024 год и период 2025-2026 годов, в которых говорится о необходимости утверждения и раскрытия дивидендных политик любых публичных компаний.

Кроме того, Совет называет «концептуально несостоятельным» аргумент разработчиков проекта о том, что публичная компания может отказаться от принятия дивидендной политики в связи с «отсутствием необходимости привлечения широкого круга инвесторов». Такое обоснование, говорится в заключении Совета, основано на неправильном понимании природы института ПАО.

«Разработчики проекта искажают само понимание дивидендной политики, ошибочно полагая, что дивидендная политика всегда предполагает необходимость выплаты дивидендов. Анализ 85 дивидендных политик российских компаний, акции которых включены в котировальные списки ПАО "Московская биржа", показывает, что это далеко не так», — говорится в заключении.

Эти документы могут предусматривать возможность отказа от выплаты дивидендов, например в случае наступления определенных финансово-экономических обстоятельств. И это тоже относится к дивидендной политике общества, указывает Совет.