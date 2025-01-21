⚡️ Итоги дня: депутаты хотят выпустить мемкоин в честь Жириновского, за отопление будем платить только осенью и зимой, а у WB появилось приложение для «Авроры»

Бурятская Лесная фабрика выводит из ассортимента все виды шоколада «Аюнка» из-за претензии фабрики «Красный Октябрь», которая выпускает «Аленку». Причина в схожем оформлении упаковки.

Мошенники начали создавать сайты для кражи средств с криптокошельков, используя упоминание мем-токена TRUMP и MELANIA для привлечения жертв.

В России предложили выпустить мемкоин, посвященный Владимиру Жириновскому. Депутат Ярослав Нилов предложил идею создать криптовалюту к 80-летию политика, вдохновившись успехом мемкоинов, связанных с Трампом.

В Rustore появилось приложение Wildberries для отечественной ОС «Аврора». В приложении доступны все основные функции: поиск товаров, совершение покупок, возможность оставлять отзывы и получение QR-кодов для посещения пунктов выдачи заказов.

Самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей. Продажи меховых изделий в 2024 году снизились на 7% по сравнению с 2023 годом, однако в денежном выражении был зафиксирован рост на 7%, достигнув почти 33 млрд рублей.

В России зарегистрировано 117,5 тысяч точек по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Из них только 4% имеют официальный статус.

С 1 марта 2025 года в силу вступит правительственное постановление, которое запретит регионам равномерную оплату отопления в течение года. Власти хотят, чтобы регионы перешли на приоритетную оплату отопления только в осенне-зимний период.

Сотрудники IT-компаний стали главными покупателями недвижимости в Москве. По итогам первого полугодия 2024 года доля сделок с привлечением IT-ипотеки составила 22%.

Продажа новостроек в российских мегаполисах в 2024 году упала на 25%. В 2024 году в 18 крупнейших городах России было продано около 287,2 тысячи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) — на 25% меньше, чем годом ранее.

В 2025 году появятся первые беспроводные наушники с подключением по Wi-Fi. XPAN обеспечивает передачу по Wi-Fi 24-битного звука 96 кГц без потерь при том же энергопотреблении, что и при передаче по Bluetooth звука аналогичного качества с потерями.