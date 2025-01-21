У IT-специалистов начали принимать заявления на отсрочку от службы в армии

Жителям Крайнего Севера установили свои сроки для подачи заявления и предоставления отсрочки IT-сотрудникам.

С 21 января 2025 года сотрудники IT-компаний могут подать заявление на отсрочку во время весеннего призыва 2025 года. Сделать это можно до 5 февраля на портале Госуслуги.

До 6 марта 2025 года заявления разрешили подать призывникам, которые состоят на учете в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к нему.

До 9 февраля работодатели должны подтвердить информацию о сотрудниках в своем личном кабинете и передать списки в Минцифры. Для Крайнего Севера — до 11 марта.

«Если специалист не отправит свои данные сам, компания может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку», — сказано на сайте Минцифры.

Минобороны получит информацию об IT-специалистах до 28 февраля, а комиссия примет решение об отсрочке с 1 апреля по 15 июля или с 1 мая до 15 июля (для жителей Крайнего Севера).