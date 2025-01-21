Ростелеком: у подрядчиков могла быть утечка данных клиентов

Хакеры заявили, что им удалось получить доступ к данным Ростелекома. В качестве доказательства предоставили таблицы с данными зарегистрированных пользователей и обращений через форму на сайте. Информация датирована сентябрем 2024 года.
В базе данных содержится 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов. Об этом пишет телеграм-канал «Утечки информации».
«В настоящее время мы изучаем содержимое базы данных, чтобы определить, какая часть данных была скомпрометирована и относится ли она к компании. Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было», — сказали в Ростелекоме.
Также представители компании объяснили, что вероятно утечка произошла из инфраструктуры подрядчика.
Пользователям порталов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru рекомендуют сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, если она доступна.
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